La comisión de las fiestas de A Valenza se elegirá por criterios de seguridad, horarios y calidad

El Concello de Barbadás elegirá a la comisión de las fiestas de A Valenzá con un procedimiento novedoso que exige el cumplimiento de «condicións mínimas esixibles para o bo desenvolvemento da festa, desde medidas de seguridade ata horarios de concertos», apunta Daniel Rey, el teniente de alcalde. El plazo de solicitudes, hasta el 31 de enero. Será requisito que las fiestas tengan lugar en el fin de semana anterior al 11 de junio, el día de San Bernabé, patrón de A Valenzá. Las actuaciones musicales tendrán que terminar a las 4:30 de la madrugada el viernes y el sábado, y no podrán extenderse más allá de las 23 horas el domingo. El día 11 habrá fiesta en la plaza del pueblo, el tradicional «baile da pataca». Los organizadores están obligados a instalar baños portátiles durante las verbenas y en el entorno de las atracciones infantiles. Deberá haber un punto violeta de información contra la violencia machista en un lugar visible. Un comité de valoración «encargarase de avaliar as propostas presentadas, nas que se valorará a calidade artística das agrupacións musicais e a organización de actividades deportivas, populares e de carácter lúdico que contribúan á dinamización social e á convivencia veciñal», destaca el Concello de Barbadás.