La Biblioteca Nós, motor cultural: más de 117.400 préstamos y 48.672 socios

La Biblioteca Nós cerró 2025 consolidándose como uno de los espacios culturales más activos de Ourense. A lo largo del año, 193.686 personas pasaron por sus instalaciones, una cifra que confirma el uso constante y transversal de un servicio público que va mucho más allá del préstamo de libros.

Este movimiento se traduce también en una comunidad lectora en crecimiento. La biblioteca cuenta actualmente con 48.672 socios, frente a los 47.098 del año anterior. Rosa Naya, la directora, explica desde el centro que «no se detectan picos puntuales de altas, el comportamiento es bastante regular a lo largo del año», lo que si notan es «un ligero descenso en los meses de verano, especialmente en julio y agosto, coincidiendo con la reducción del horario de apertura por las tardes».

En cuanto al perfil de los usuarios, el balance del 2025 refleja una biblioteca para todas las edades, aunque la mayoría de los carnés corresponden a adultos: 42.034 socios mayores de 18 años, 4.663 infantiles, de 0 a 13 años y 1.931 juveniles, de 14 a 17 años.

Esta diversidad se observa también en el uso del servicio de préstamo. En total, durante 2025 se realizaron 117.466 préstamos, de los cuales la gran mayoría fueron libros—104.445—, seguidos de 9.064 DVDs y 1.554 revistas. Por edades, los adultos concentraron 85.038 préstamos, mientras que el público infantil alcanzó 29.099 y el juvenil 3.329, una cifra más modesta pero constante.

Del manga a los superventas

Entre los materiales más prestados, la variedad es la nota dominante. En la sala infantil, conviven sin dificultad un videojuego como «Kirby y la tierra olvidada», el DVD «Gru 4, mi villano favorito» o libros como «Policán: Historia de dos mininos», de David Pilkey, una de las series favoritas entre los lectores más pequeños.

En la sala juvenil, el manga continúa siendo uno de los grandes reclamos, con títulos como «Guardianes de la noche», de Koyoharu Gotouge, junto a cómics como «La carretera», de Manu Larcenet, o novelas de gran éxito como «Twisted Games», de Ana Huang.

Entre los adultos, la novela contemporánea lidera claramente los préstamos, con autoras y autores superventas como «La mujer de arriba», de Freida McFadden; «El hijo olvidado», de Mikel Santiago; «Las hijas de la criada», de Sonsoles Ónega; o «Cuando la tormenta pase», de Manel Loureiro.

El castellano sigue siendo el idioma mayoritario en los préstamos —99.652—, aunque el gallego mantiene una presencia destacada, con 13.546 documentos prestados. Entre los libros más solicitados en esta lengua figuran «A filla do Grúfalo», de Julia Donaldson; «Despois da chuvia», de Miguel Cerro; «Todos na miña gorida», de Cristina Petit y «Asasinato na casa rosa», de Arantza Portabales.

Parte del grupo de voluntarios de los clubes de lectura. / Roi Cruz

Los más lectores

Quienes le dan sentido a esas cifras son los usuarios de la biblioteca, que ayer tuvieron un momento muy especial con la entrega de los galardones a los superlectores, los socios que más libros retiraron a lo largo del año.

Entre ellos estaba Ilea Rodríguez, de 26 años, superlectora adulta. Casi sin darse cuenta, alcanzó los 296 préstamos, prácticamente un libro al día. «Leo absolutamente de todo: manga, cómic, novela… voy alternando porque me aburro rápido», explica. Con un máster en archivos y bibliotecas, desde su Salvaterra natal llegó a Ourense porque en 2024 trabajó en la propia Biblioteca Nós, allí «bromeaba con las compañeras a que me llevaría el galardón porque siempre estaba sacando libros, pero se me acabó el contrato y me fui sin conseguirlo. Sin embargo, vengo cada mes para participar en el club de juegos de mesa. Solo con los libros que me llevo ese día este año sí lo conseguí».

Junto a ella, los lectores más jóvenes pusieron la nota más entrañable al acto. Santi Campos, con solo seis años, cuenta que le encanta leer «desde los cinco» y que sus favoritos son los cómics, especialmente «Superpatata», una colección de «un humano que se convirtió y lucha contra villanos», pero a él le gustan «los buenos». Tanto que su madre, Rita Campos, afirma que su carnet de socia «lo usé más con él que conmigo misma, porque solo poder sacar cinco libros se le quedaba corto». En total fueron 261 los préstamos.

Los hermanos Martín y Sofía Estévez completaron el podio, él leyó 226, ella uno más. Martín, de 10 años, se declara fan de «El diario de Greg», «Mortadelo y Filemón» y de los libros de humor, mientras que la pequeña Sofía, de 4 años, aún escucha más de lo que lee, pero ya tiene claras sus preferencias: cuentos de hadas y princesas; aunque su título favorito del año lo protagoniza una gata, es «Pelusina bigotina», «le gustó tanto y lo sacábamos tanto que tuvimos que comprarlo», celebra su hermano mayor. Los tres, Santi, y ellos dos, se llevaron un bono para una librería, Ilea una pieza de Xoan Poldras.

Clubes de lectura, el «algoritmo analógico»

Más allá de las cifras, la Biblioteca Nós es también un espacio de dinamización cultural. El pasado año se organizaron 1.070 actividades, entre ellas los distintos clubes que funcionan mediante voluntarios. Ellos tuvieron su reconocimiento ayer con una pequeña quedada.

No estaban todos, pero sí gran parte, desde los más veteranos, como Tomás Cid, que está al frente del club de lectura de novela negra o Jorge Llanes, que dirige el de debate; hasta la más joven, Antía Álvarez, que a sus 24 años lidera el club de lectura juvenil. La franja de edad más complicada, porque todos reconocen que el perfil de asistentes a estos clubes suele ser «mujer adulta» aunque «lo más bonito de esto es que funciona como un algoritmo analógico, te une con gente con la que tienes cosas en común, pero también diferencias y eso abre conocimientos», ensalza Llanes.