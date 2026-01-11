2025 fue el año de la serie histórica con menos puntos retirados en Ourense por infracciones de tráfico

El alcohol es uno de los principales factores de riesgo de sufrir un siniestro de tráfico con posibles consecuencias graves para uno mismo o los demás. Su consumo está presente entre el 30% y 50% de los siniestros mortales, avisa la Dirección General de Tráfico. Las drogas alteran gravemente las capacidades para conducir un vehículo en las debidas condiciones, por lo que aumenta la inseguridad al volante. «En torno a un 10% de los accidentes de mayor gravedad están relacionados con el consumo de estas sustancias», señala la DGT. Las drogas ilegales más consumidas son el cannabis, la cocaína, el éxtasis y las anfetaminas. «Todas ellas alteran gravemente nuestras capacidades físicas y mentales para conducir con seguridad», advierte la autoridad.

Los positivos en alcohol y drogas constituyen la primera causa de retirada de puntos del carné en Ourense, un sistema con cerca de veinte años en vigor —desde julio de 2006—, que penaliza las malas conductas al volante. Los excesos de velocidad son otra de las infracciones más frecuentes, y peligrosas: uno de cada cinco accidentes de tráfico con víctimas se puede relacionar directamente con esta conducta. Los incumplimientos de la normativa vial motivaron a lo largo del pasado año 2025 la retirada de un total de 20.548 puntos en el carné en esta provincia. Supone una media mensual que supera los 1.700 puntos, pero el dato es el más bajo desde que está en vigor el sistema del carné con descuento del saldo por infracciones.

Entre las posibles causas de esta disminución en el balance de detracción de puntos, autoridades consultadas apuntan a la escasez de efectivos de varias plantillas de Policía Local, incluso en la ciudad, lo que dificulta realizar controles estáticos, operativos que requieren de la disponibilidad de agentes.

En cambio, las pruebas siempre se realizan tras accidentes de tráfico o si se detectan otras infracciones. En verano, la grave crisis de los incendios en Ourense centró la preocupación de los guardias civiles en regular el tráfico en las vías de zonas afectadas y en la evacuación y protección de los vecinos cercados. Esta situación extraordinaria pudo influir en que el balance anual de puntos de 2025 sea el más bajo de la serie histórica.