La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense
El bloque afecta a los dos sentidos de circulación
Las movilizaciones protagonizadas por los agricultores en protesta por el pacto de Mercosur se centran esta mañana en una de las principales vía de comunicaión por carretera de Galicia: la autovía A-52.
De acuerdo a datos facilitados por la Guardia Civill de Ourense, a las 6.15 horas de este sábado los tractores han cortado la autovía en ambos sentidos en el punto kilométrico 188.200, en el término municipal de Trasmiras.
Por ello las patrullas de la Guardia Civil han habilitado el desvío de la circulación por la salida 188 de Ababides para el sentido Porriño (creciente) y en el kilómetro 193 para el sentido contrario.
En paralelo se han movilizado a las brigadas de mantenimiento de esta carretera ya que los huelguistas han quemado neumáticos y rulos de paja.
