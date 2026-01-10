Obras hasta la primavera para el mantenimiento del viaducto entre las autovías AG-53 y A-52 en Ourense

Las obras de mantenimiento del viaducto que conecta la autovía autonómica libre de peaje Dozón-Ourense (AG-53) con la A-52 afectarán al tráfico a partir de este próximo lunes, 12 de enero. Se llevarán a cabo trabajos de renovación y también mejoras de los apoyos del tablero sobre las pilas de la infraestructura que salva el río Miño en la zona. Estas labores requerirán el izado del tablero.

Las obras proyectadas en este entronque entre autovías, un eje de movilidad clave en la entrada y salida de Ourense, se llevarán a cabo en dos fases. La primera se centrará en la colocación de una estructura metálica auxiliar, necesaria para disponer sobre ella los equipos de izado del tablero. En esta primera etapa, cuya duración inicial se calcula entre 3 y 5 días laborables, será necesario cortar uno de los dos carriles de la calzada de la autovía AG-53, en sentido Ourense. Ocurrirá a partir de este próximo lunes, 12 de enero. El corte se establecerá entre el kilómetro 86,5 y la conexión de la AG-53 con la A-52 y la OU-402. Este punto permanecerá cerrado durante el periodo de ejecución de las obras.

Durante la segunda fase de la intervención, se procederá al izado del tablero del viaducto así como a la ejecución de los trabajos de renovación y de mejora de los apoyos del tablero sobre los capiteles de las pilas. Durante esta fase, cuya duración se estima entre 2 y 4 días laborables, será necesario realizar el corte total de la calzada y la habilitación del correspondiente desvío, un ajuste que está previsto para el lunes 19 de enero.

Las dos fases establecidas en esta actuación deberán repetirse para cada uno de los cinco apoyos del viaducto, por lo que la Xunta avisa de que las obras no estarán finalizadas hasta la primavera.

Durante todo el periodo de ejecución de los trabajos se mantendrá cortado el carril de la AG-53 entre el kilómetro 86,5 y la conexión de la AG-53 con la A-52 y la OU-402. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas estima que, cada dos semanas, se producirá un corte de calzada de 3 a 4 días de duración cada uno. Se habilitarán desvíos al efecto.

Debido a que resulta inviable transferir el tráfico por la calzada contraria, el corte afectará al tramo de la AG-53 entre el enlace con la AG-54 (kilómetro 78,5) y la conexión con la A-52 y la OU-402 (kilómetro 87,2). Será necesario desviar la circulación de la AG-53 en sentido Ourense por la AG-54, la N-541 (a través de la salida 1 del enlace de Maside de la AG-54), así como la N-120, desde la que será posible incorporarse a la autovía A-52, para circular en dirección Ourense o en el sentido Vigo.

Durante el transcurso de las obras, tanto en la autovía AG-53 como en la pequeña AG-54 (la que conduce a O Carballiño) y en el enlace de Maside se instalará la señalización para orientar a los usuarios e indicar el itinerario alternativo habilitado en cada momento.

Estas obras son contratadas por la Xunta de Galicia y se enmarcan, según la administración autonómica, «no programa pioneiro de inspección das vías e das obras de paso, para preservar a seguridade dos usuarios das infraestruturas viarias e alongar a vida útil con accións de conservación preventiva», dice la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.