Niega conducir un vehículo al que los agentes aseguran que dieron el alto

El Juzgado de lo Penal número 2 acogió ayer un juicio contra un hombre acusado de un delito contra la seguridad vial, tras una persecución que terminó en accidente el pasado 4 de noviembre. El acusado, que conducía pese a tener prohibido manejar vehículos por resolución judicial, abandonó el lugar del siniestro a pie antes de entregarse voluntariamente en comisaría esa misma noche.

Durante la vista, los agentes que intervinieron relataron los hechos ante el tribunal. Según explicaron, el seguimiento comenzó en una gasolinera donde observaron un vehículo conocido por ser propiedad del investigado. «Lo vimos subiendo al vehículo en el sitio del conductor. Montamos un punto de control para comprobar si conducía sin carné», explicaron.

Fue al darle el alto cuando el investigado emprendió una fuga temeraria, «invadiendo incluso el carril contrario». La persecución concluyó unos 300 metros después, cuando el coche chocó contra las protecciones de la vía y el acusado «salió corriendo del vehículo». Los agentes confirmaron que el coche estaba abandonado con la puerta del conductor abierta y sin ninguna otra persona en su interior.

La Fiscalía solicitó pena de prisión teniendo en cuenta que el procesado, que negó conducir el vehículo, contaba con una prohibición judicial vigente para conducir, que abarcaba hasta junio de 2026. El juicio quedó visto para sentencia.