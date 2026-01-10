Un mes de trabajos a la comunidad por pelear en el coche

Dos personas protagonizaron el pasado 12 de septiembre una discusión que derivó en agresiones mutuas mientras circulaban en un vehículo por Santa Cruz de Arrabaldo. Durante la pelea, un miembro de la pareja empujó y golpeó, mientras que el golpeado respondió zarandeando a su pareja, provocando que el coche girara en dirección contraria a la marcha antes de detenerse.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense acordó ayer, tras un pacto entre las partes, imponer 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad a ambos, junto con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del otro y la privación del derecho a tenencia de armas durante un año y un día, aunque se permite la comunicación.

Gracias al acuerdo, con el que reconocen los hechos, ambos evitan la prisión— se enfrentaban inicialmente a 9 meses— y se cierra un incidente que pudo haber tenido consecuencias graves en plena vía.