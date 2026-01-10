A juicio por amenazar a una testigo protegida de otro caso
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense celebró ayer la audiencia previa contra un hombre acusado de obstrucción a la justicia y un delito leve de amenazas. Al no alcanzarse un acuerdo, el juicio se celebrará el 15 de septiembre.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de junio de 2024 en una discoteca de Vigo, cuando el investigado se acercó a la expareja de una testigo protegida e intentó intimidarla a través de él, generando en ella «una situación de agravio y temor por su vida y la de su familia». Según el escrito, le dijo al varón que era conocedor de que la mujer lo había denunciado en un procedimiento en el que ella constaba como testigo protegido y que «aquí no haría nada, pero sí en Venezuela». La Fiscalía solicita dos años de prisión.
