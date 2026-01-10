Los ganaderos «desmoralizados» ante el pacto de Mercosur: «Nada ha servido»

Ayer, a primera hora de la tarde, desde Bruselas llegaba la respuesta que los ganaderos ourensanos querían evitar: la Unión Europea aceptaba el pacto de Mercosur. Un tratado de libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que preocupa a los que producen en tierras españolas porque «no sabemos si les van a pedir las mismas exigencias que tenemos nosotros, si no lo hacen pondrán los precios mucho más baratos y una vez que estén instalados en el comercio y nosotros arruinados subirán los precios, es competencia desleal».

Así lo exponían a finales del mes de diciembre desde la Asociación do Sector Primario de Galicia, que se manifestaba ante la Subdelegación del Gobierno, frente al parque de San Lázaro, con más de un centenar de tractores para pedir que se evitase una firma que supondría «una sentencia». Desde el mismo enclave doce días más tarde conocieron el resultado: «no ha servido de nada».

Así de tajante se mostraba Miguel Gómez, ganadero de Maceda y presidente de la asociación de la que también es portavoz. Como tal le da voz a todos los ganaderos que se concentraron en la ciudad de As Burgas: «Estamos desmoralizados».

Claro y conciso Gómez lamenta que «todo fueron buenas palabras» de parte tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno Central mediante las intermediaciones del subdelegado, Eladio Santos, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, «pero nada ha servido de nada porque nuestro presidente— Pedro Sánchez— no ha defendido lo suyo como lo han hecho otros países», opina el ganadero que cada día se ha desplazado entre su granja de 206 vacas y la ciudad para, en ambas zonas «cuidar lo que me da de comer».

Más tractores

A él en un sentido monetario, pero a gran parte de la ciudadanía en uno literal. «Sen campo, a cidade non come» era y es el lema de esta manifestación que tiene pensado continuar pese a todo, aunque con los ánimos bajos y sin concretar ideas, lo único que tienen claro es que «vamos a meter más tractores en la ciudad». Pero tampoco demasiados porque «al final ya llevamos muchos días en la ciudad y es un coste para todos y de todos los tipos. No solo lo que nos supone en las granjas, donde estamos teniendo que tener apoyo de familias para poder alimentar a los animales y estar a la vez aquí, sino lo que supone para la gente, que no queremos cansarla», dice Gómez porque «al final si insistimos sin más cansamos y castigamos al consumidor que no es nuestra intención porque ellos no tienen culpa, son nuestro público y de hecho estamos enormemente agradecidos del apoyo que por su parte sí hemos y estamos sintiendo. Estamos sorprendidos».

Ese apoyo se traduce en ideas pintorescas, «hay gente que nos sugiere que si ni con el fuego ni con la paja nos hicieron caso, que traigamos estiércol y purines y llenemos esto, pero no lo vamos a hacer», adelanta el ganadero que defiende que «queremos reivindicarnos, no pelearnos».

Así, mientras en Ourense, donde se iniciaron las concentraciones el pasado 29 de diciembre, el ánimo decae, aunque las concentraciones se mantienen— por lo mínimo durante este fin de semana— ahora son otras las provincias que invitan a salir a la calle. Agromuralla y la asociación Gandeiros Galegos da Suprema lo harán en Lugo el 12 de enero para movilizarse ante la sede de la Xunta, mientras, el Sindicato Labrego Galego convoca una concentración en A Coruña para el mismo día ante la Delegación del Gobierno, ambas para mostrar su rechazo al tratado de libre comercio Mercosur, «iremos donde haga falta «, conceden los ganaderos desde la ciudad de As Burgas.

La Xunta defiende los intereses de la PAC

Al margen de Mercosur, otra de las grandes reivindicaciones de los ganaderos es la PAC y sobre ello habló la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en Vilalba, donde defendió la necesidad de una Política Agraria Común «fuerte y con un presupuesto suficiente» para garantizar la viabilidad de las explotaciones y mejorar la renta de agricultores y ganaderos.

En este contexto, avanzó que la Xunta convocará la próxima semana la primera reunión de la comisión de trabajo específica sobre la PAC en el seno del Consello Agrario de Galicia, un órgano que permitirá reforzar una posición común en defensa de los intereses del sector.