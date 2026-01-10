El envejecimiento y las barreras de acceso condicionan el mercado laboral ourensano

El mercado laboral ourensano volvió a mostrar en 2025 algunas de sus principales debilidades estructurales: envejecimiento de la población activa y dificultades de acceso al empleo para los colectivos más vulnerables. Es el contexto que arroja el balance de la Fundación Amigos de Galicia, que cerró el año con 3.333 atenciones de orientación laboral en la provincia, de las que se derivaron 396 inserciones mediante su servicio de acompañamiento e intermediación.

La atención presencial de la entidad se desarrolla desde la sede situada en la Avenida de Portugal, en la ciudad, ubicación que actúa como punto de referencia para personas desempleadas procedentes de distintos puntos del territorio y, sobre todo, recién llegados, porque la batalla contra la despoblación de la provincia tiene acento extranjero. Según los datos del INE, en 2025 fueron 2.603 los foráneos que eligieron Ourense como tierra de nuevas oportunidades y de ellos más del 60% escogió la capital.

Unas cifras de población migrante que cobran su importancia no solo en el censo— que en 2025 superó la barrera de los 305.000 habitantes en el total de la provincia— sino también en el volumen de atenciones de Fundación Amigos de Galicia, que refleja una demanda sostenida de apoyo para acceder al empleo.

La inmigración concentra la mayoría de atenciones

Los datos del balance anual dibujan un perfil mayoritario marcado por la vulnerabilidad. El 55 % de las atenciones correspondieron a mujeres y el 45 % a hombres, con una presencia minoritaria de personas menores de 30 años y un incremento progresivo de usuarios de entre 60 y 65 años, e incluso de edades superiores, que acuden a estos servicios para iniciar o retomar su búsqueda de empleo. Pero, el mayor peso recae en la inmigración, «la población migrante concentró aproximadamente el 78 % del total de las atenciones realizadas», aseveran desde la sede ourensana.

En cuanto a los perfiles, trasladan que la falta de formación cualificada es uno de los factores que más condiciona la empleabilidad de las personas atendidas. «Muchos de los usuarios carecen de estudios reglados o se encuentran inmersos en procesos de homologación o equivalencia de títulos».

A esta situación se suma otra barrera estructural del mercado laboral ourensano: buena parte de los puestos que no exigen cualificación requieren permiso de conducir y vehículo propio, un requisito que limita el acceso al empleo en una provincia donde el desplazamiento es, en muchos casos, imprescindible para llegar al puesto de trabajo.

Con todo, el sector servicios volvió a concentrar el mayor volumen de contrataciones, con la hostelería y el comercio como principales nichos de empleo. La industria manufacturera se consolidó como el segundo ámbito más relevante para la incorporación de trabajadores, con especial peso de la industria alimentaria y del sector de la pizarra, especialmente en la comarca de Valdeorras. El tercer puesto lo ocupó el sector sociosanitario y de cuidados mantuvo con una elevada demanda impulsada por el envejecimiento de la población.

Las ocupaciones más demandadas se concentraron en estos sectores. En el ámbito del transporte, donde continúa siendo estructural la necesidad de conductores de camión y transporte pesado. En hostelería, donde destacan los perfiles de cocineros, camareros y personal de sala, especialmente con experiencia o formación específica. En el sector sanitario, que busca enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería y personal de geriatría. En la industria y el mantenimiento, las empresas demandan electromecánicos, soldadores y técnicos de mantenimiento para los polígonos industriales y, por último, en la minería, particularmente en el sector de la pizarra en Valdeorras, donde la falta de relevo generacional condiciona la disponibilidad de mano de obra.

Desde la Fundación de Amigos de Galicia ensalzan que el equipo de orientación desarrolló itinerarios personalizados de inserción, combinando apoyo en la búsqueda activa de empleo con labores de intermediación con empresas. Además, 160 personas se incorporaron durante 2025 a la agencia de colocación de la Fundación a través de los canales oficiales, ampliando la base de usuarios del servicio.

De cara a este año, la entidad prevé mantener y reforzar su actividad en Ourense, con el foco puesto en mejorar la empleabilidad de las personas con baja cualificación, reducir las barreras de movilidad y ajustar los perfiles disponibles a las necesidades reales del tejido empresarial.