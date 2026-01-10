Detenido en Ourense por sustraer un patinete eléctrico
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 6 de enero a un hombre acusado de un delito de hurto tras sustraer un patinete eléctrico valorado en 600 euros en el centro de Ourense.
Según informaron las autoridades, el robo se produjo cuando la propietaria dejó el vehículo apoyado mientras abría su establecimiento. El autor aprovechó el momento para apropiarse del patinete y huir, siendo perseguido por la perjudicada.
Durante la fuga, un policía en prácticas que se encontraba fuera de servicio observó la escena y comenzó a perseguir al sospechoso. El ladrón perdió el control y cayó al suelo, momento en el que fue retenido hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, que procedió a su traslado a dependencias policiales. Fue puesto a disposición judicial.
