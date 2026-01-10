La Deputación refuerza su vínculo con Ribeira Sacra Next
Menor y Severino Rodriguez destacaron la labor de la iniciativa por la evolución de sus empresas
d. a.
El presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, se reunió hoy con el presidente de la Asociación de Empresas Ribeira Sacra Next, Severino Rodríguez, en un encuentro de trabajo en el que ambas partes destacaron la evolución y consolidación de este proyecto empresarial y territorial, en el que la institución provincial participa desde sus inicios. Menor valoró el crecimiento de la entidad, que cuenta con cerca de cien socios, y lo consideró un indicador del arraigo social y económico de una iniciativa estratégica para la Ribeira Sacra. También subrayó su enfoque integral del territorio y el contexto en el que se sigue trabajando para que la Ribeira Sacra logre el reconocimiento como Patrimonio da Humanidade.
Durante la reunión, el responsable provincial confirmó que la Deputación mantendrá su colaboración en el desarrollo de las actividades de la asociación, al entender que el retorno y las oportunidades que genera benefician de forma directa a la zona. Menor felicitó a Rodríguez por el trabajo realizado y por la visión estratégica de un ámbito supraprovincial que abarca dos provincias y que, según apuntó, requiere iniciativas coordinadas.
Por su parte, Severino Rodríguez agradeció el apoyo desde el inicio. También defendió la cooperación entre instituciones y agentes sociales para buscar soluciones .
