Convocada la beca «Motor Futuro» para jóvenes pilotos

La Deputación de Ourense y la Federación Galega de Automobilismo han convocado la segunda edición de la beca «Motor Futuro», que permitirá a un joven deportista ourensano competir en la temporada 2026 en el Volante FGA – Sandero Eco Cup Galicia, integrado en el Campionato Xunta de Galicia de Rallyes – RECALVI y que emplea combustible ecológico GLP. La selección se dirige a participantes de 18 a 24 años censados en concellos de Ourense, con un máximo de 30 aspirantes. El plazo se abre el viernes 9 de xaneiro y finaliza el 12 de febreiro a las 12:00. La prueba será el 15 de febreiro en el Choqueiro.