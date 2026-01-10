Amencer celebra su Festa de Reis para cerrar la Navidad

«Es difícil decir adiós», que cantaba el Grupo Ladrón. Y es que cuando todo el país lleva tres semanas deseándose felices fiestas, entonando el «Llega la Navidad» a cualquier paso, y en la mayoría de casos disfrutando de unas vacaciones de las que cuesta más despedirse que de aquel carcomido jersey de lana, asumir que la Navidad ha acabado y toca volver a la rutina supone un paso duro. Por suerte para los nostálgicos, hay quien sigue aprovechando los últimos jadeos de las fiestas para cerrarlas por todo lo alto, y lo que se vivió ayer en Amencer fue un claro ejemplo de ello.

Bingo y roscón para despedir la Navidad

La asociación juvenil cristiana celebró ayer a primera hora de la tarde su particular Festa de Reis, en las que en torno a 40 mozos e mozas disfrutaron de una tarde de amistad y diversión de la mano de Xulio Iglesias, director de la asociación. «Os grupos de tempo libre de adolescentes e xóvenes organizamos cada dous meses unha festa na que se poidan atopar e charlar dun xeito informal. Normalmente celebrámola canda a noite e adoita vir arredor dun centear de persoas, pero hoxe tivémola que adiantar para poder ver o partido do COB», cuenta Iglesias.

Los jóvenes de entre 14 y 18 años pudieron disfrutar en el Aula Magna del colegio María Auxiliadora de una buena sesión de bingo (eso sí, «non ludópata», como resaltaba entre risas Xulio), a la que prosiguió un homenaje de chocolate y Roscón de Reyes, como mandaba el motivo de la fiesta. El resto de la tarde fue momento de pasarlo en la sala de juegos, en la que entre partidas de futbolín, ping-pong, videojuegos de baile y juegos de mesa, la tarde se pasó volando. Todo adecuado para despedir como se merece a una época en la que Amencer pone la quinta marcha: «Con iniciativas como a Operación Quilo ou as Mañás de Nadal, estas datas son de moita intensidade para nós, e aínda seguimos con parte da decoración sen quitar porque andamos a mil. Entón é bonito despedir así, como se merece, a unha época tan especial do ano», cuenta su director.

Como todas las actividades que la asociación organiza, están abiertas a cualquier adolescente, y las fechas de Entroido acogerán el próximo encuentro de Amencer.