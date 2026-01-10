La Asociación de Personas con Discapacidad de la Comarca de A Limia —Algaria— denuncia «el abandono» del servicio de transporte adaptado 065 en la provincia de Ourense, una situación que, según la entidad, se arrastra desde los meses de septiembre y octubre y está dejando sin alternativa de movilidad a personas con discapacidad.

El presidente de la asociación, Óscar Pena García, explica que las solicitudes de uso ocasional del servicio «están siendo rechazadas de forma recurrente» con el argumento de que no existen medios suficientes para cubrir la demanda. Algaria asegura haber recibido decenas de quejas de usuarios que emplean este transporte principalmente para acudir a citas médicas y que, ante la negativa del servicio, se ven obligados a recurrir a taxis o a depender de familiares.

Las incidencias, dicen, se están registrando en distintos puntos de la provincia, como O Barco de Valdeorras, Ribadavia, A Limia e incluso en la ciudad de Ourense, lo que, a juicio de la asociación, «demuestra que no se trata de un problema puntual». El procedimiento establece que el servicio debe solicitarse con una semana de antelación y confirmarse tres días antes del desplazamiento, un trámite que, según denuncian, está «derivando en negativas sistemáticas».

Desde Algaria reclaman una solución inmediata y recuerdan que el transporte adaptado del 065 es esencial para garantizar el acceso a la atención sanitaria y la igualdad de derechos de las personas con movilidad reducida, «al no existir alternativas de transporte público adaptado, una carencia especialmente acusada en el ámbito rural».