Abre una nueva oficina de atención al peregrino en el Camiño de Inverno

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, inauguró ayer en el concello de A Rúa una nueva oficina de información al peregrino que también funcionará como sede de la Asociación de Amigos del Camiño de Santiago por Valdeorras. La actuación, que supuso una inversión de 59.345,66 euros, busca reforzar los servicios para las personas que recorren el Camiño de Inverno.

Las nuevas instalaciones se ubican en la plaza do Santo y son fruto de la rehabilitación del antiguo edificio, en la que se conservaron elementos constructivos esenciales, pero adaptando el espacio a su nueva función. La oficina está llamada a convertirse en un punto de referencia para la promoción de esta ruta xacobea en la comarca de Valdeorras.

Desde la Xunta destacan que esta intervención se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia para diversificar los itinerarios del Camino de Santiago y mejorar la experiencia de los peregrinos en rutas alternativas a las más concurridas.

Asimismo, recuerdan que en los últimos años la inversión de Turismo de Galicia en la comarca de Valdeorras superó los 2,8 millones de euros. A través del plan «Valdeorras Ruta do Viño Milenaria» destinaron 1,5 millones, a los que se sumaron 50.000 euros del convenio con el geodestino Trevinca-Valdeorras en 2025. Además, el Plan de Seguridade Viaria do Camiño para el Camiño de Inverno invirtió en 2024 647.028,65 euros, sumando en 2025 otros 117.405,85 euros a través de actuaciones en 38 kilómetros del recorrido.