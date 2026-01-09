Una tarde de cuentos para público ‘mini’ de 1 a 3 años

Sonidos, imágenes, personajes lúdicos y mucho movimiento e historias divertidas, son suficientes para atrapar al público más menudo, el de niños y niñas de 1 a 3 años. Todos ellos disfrutaron ayer en una de las actividades de la Biblioteca Pública Nós de Ourene, una de las más dinámicas y de variada programación, que ofreció una nueva edición de Bebecontos, a cargo Iván Davila, con la intención de que disfruten y desde bien pequeños, los pasos de estos bebés se encaminen hacia su biblioteca,con más de 160.000 volúmenes y citas para todos los públicos.