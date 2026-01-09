Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
K9 StellantisAimenMultas alcohol GaliciaHabitaciones en alquiler por 300 eurosAidooSan Blas Bembrive
instagramlinkedin

Una tarde de cuentos para público ‘mini’ de 1 a 3 años

Los bebés, ayer, con sus padres en Bebecontos. | |

Los bebés, ayer, con sus padres en Bebecontos. | |

REDACCIÓN

Ourense

Sonidos, imágenes, personajes lúdicos y mucho movimiento e historias divertidas, son suficientes para atrapar al público más menudo, el de niños y niñas de 1 a 3 años. Todos ellos disfrutaron ayer en una de las actividades de la Biblioteca Pública Nós de Ourene, una de las más dinámicas y de variada programación, que ofreció una nueva edición de Bebecontos, a cargo Iván Davila, con la intención de que disfruten y desde bien pequeños, los pasos de estos bebés se encaminen hacia su biblioteca,con más de 160.000 volúmenes y citas para todos los públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents