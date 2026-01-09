Subvenciones que dan oxígeno al pequeño comercio local

Una marca de deportes de Ourense, Turini, instalada en un enorme local que fue en su día cine, y Amodo, una pequeña tienda de rúa Santo Domingo, con los más variadas obras, desde ropa arte en general , son ahora más resilientes, y preparadas para competir en el mercado con las grandes marcas y el enemigo de las plataformas ‘online’, gracias a la ayuda para innovación y sostenibilidad que han recibido de Xunta de Galicia.

En la tienda de Turini de Concordia . | Roi Cruz

El director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén visitó ayer ambos negocios, para conocer el resultado de esas obras de mejora llevada a cabo, coincidiendo además con la publicación en el Diario Oficial de Galicia, de una nueva convocatoria de ayudas para 2026, que incluye tres líneas de apoyo totalmente compatibles entre si, con una variación positiva «que las ayudas a ahora suben de intensidad siendo de hasta el 80 y el 90% del gasto» indicó Alén.

Explicó además que será una convocatoria en la que se agilizará la concesión de las aportaciones al exigir menos documentación complementaria y se simplifica el procedimiento de concesión y de pagos anticipados con el objeto de agilizar las aportaciones. Estos apoyos se dirigen a comerciantes minoristas con tienda física y a talleres inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia que podrán tramitar sus solicitudes desde el 6 de enero hasta el 16 de febrero, ambos días incluidos.

En cuanto a las acciones subvencionables, la línea de digitalización e innovación comercial incluye actuaciones como la implantación y mantenimiento de páginas web, herramientas de posicionamiento digital, terminales de autopago, gestión de redes sociales o logística y-commerce– o proyectos de digitalizción La inversión máxima subvencionable será de 18.750 euros y la ayuda máxima, de 15.000 euros.

Gabriel Alén departió con los propietarios para conocer el resultado de los trabajos subvencionados, y estuvo acompañado entre otros en su visita por la a diputada y edil del PP Noelia Pérez; el presidente del centro comercial abierto Luis Rivera; la presidenta de los artesanos de Ouense Olsa Santos o la la presidenta de la Federación de Comercio Beatriz Gómez.