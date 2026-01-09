Presentan más de 3.400 firmas contra la planta de biogás en Xunqueira de Ambia

La plataforma Macroplanta Biogás na Limia Non, completó este jueves 8 de enero, el registro de más de 3.400 alegatos contra la instalación en Xunqueira de Ambía de una industria de producción de combustíbel a partir de residuos.

La cifra triplica el número de escritos que se juntaron en las comarcas de la Limia, Allariz-Maceda y Terras de Celanova el pasado mes de noviembre, en el primer intento de tramitar el proyecto, «que la Xunta decidió cancelar en cuanto se enteró de los errores en la documentación presentada por la promotora» que es Ence. Ahora, después de una intensa campaña de cinco semanas, con mesas informativas en ferias y mercados, charlas, difusión en redes sociales de los principales impactos de la instalación y 31 puntos de recogida distribuidos en los ayuntamientos de Xunqueira de Ambía, Sandiás, Allariz, Xinzo de Limia, Maceda, Vilar de Santos, Vilar de Barrio, Celanova y Ourense, la plataforma considera que «quedó de manifiesto a inquietud de vecinas y vecinos delante de una macroindustria de estas dimensiones y exige a las Administraciones la paralización del proyecto denegando los permisos a Ence.

Entre los impactos, se señalan los riesgos de vertidos de residuos líquidos (el dixestato) que generaría la planta y que la promotora no aclara como se van a gestionar, el destrozo que causaría una instalación de este tipo (que lleva asociada una planta fotovoltaica e infraestructuras eléctricas) situada en el linde con la Zona ZEPA de la Limia, la amenaza para la salud humana por las emisiones de olores a distancias por encima de los 5 kilómetros según se observa en plantas ya operativas.