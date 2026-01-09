Ourense, pionera en la conversión de bajos vacíos en viviendas protegidas

Ourense tiene cientos de bajos comerciales, a causa de los continuos cierre de negocios, la mayoría del pequeño comercio local, y pro este motivo la Xunta de Galicia, ha elegido esta ciudad para que sea pionera, en la reconversión de bajos vacíos que cumplan las normas de habitabilidad, para reconvertirlos en vivienda de promoción pública en régimen de alquiler, y rebajar así la lista de demandantes de este tipo de vivienda protegida, que era ya de más de 1.500 familias, en tanto no culmina la construcción de vivienda pública prevista.

El proceso para hacer esta curiosa reconversión de antiguos comercios en viviendas, comenzó ya en lo administrativo, según anuncio la conselleira de Vivenda de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una reunión mantenida en Ourense, para anunciar que la Xunta, ha activado l a Oferta Pública de Adquisición de locales en Ourense para transformarlos en viviendas, con un inversión de dos millones de euros.

En esta reunión de trabajo, en al que la conselleira estuvo acompañada por el delegado de la de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, explicó que el objetivo de esta medida es doble: «crear viviendas protegidas y, al mismo tiempo, permitir que los propietarios puedan dar salida a estos locales ahora sin rendimiento.

La solicitud por parte de los interesados que sean propietarios de alguno de estos bajos, podrá realizarse desde hoy hasta el próximo 1 de mayo.

Estos locales sin uso deberán estar situados en la trama urbana de la ciudad, en bajos o en la entreplanta de inmuebles de uso residencial. También deben estar en buen estado de conservación y libres de cargas.

Según detalló ayer la titular de vivienda en el anuncio de estas que cada local deberá permitir la construcción de al menos una vivienda que tendrá que cumplir las condiciones exigidas por la normativa en materia de edificación y de habitabilidad. Indicó que las ofertas que se presenten podrán incluir también una plaza de garaje o trastero por vivienda resultante. Esta medida no solo da oportunidad de vivienda a precios módicos de promoción pública, sino que da salida a tantos bajos vacíos.