Manifestación de los trabajadores de UNVI

Manifestación de los trabajadores de UNVI | ROI CRUZ

Los trabajadores de la empresa de automoción UNVI se manifestaron ayer por las calles ourensanas una semana antes de comenzar la jornada de cinco días de huelga convocada por CIG. Reclaman un convenio con desregulación de jornada y subida salarial del 3,5 %.

