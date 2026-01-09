Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta juvenil de Reyes, hoy, en Amencer

Hoy viernes, desde las 15.00 a las 16.30 horas tendrá lugar la Festa Xuvenil de Res, para los jóvenes de los jóvenes de la Asociación Amencer de Salesianos y para sus amigos y amigas, con edades entre los 14 y 18 años. Se organiza para festejar los Reyes con música, bingo lúdico, juegos de mesa.

