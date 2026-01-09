«Estaremos, como mínimo, hasta que se firme el tratado con Mercosur»

Día de baja tensión, pero también pocos pasos atrás, en el undécimo día de tractorada en Ourense. La primera jornada de protestas con la rutina escolar y laboral totalmente reestructurada se sucedió con relativa calma, sobre todo comparada con la que se vivió el día anterior en los aledaños del Parque San Lázaro. Esta vez, la Subdelegación pudo estar en funcionamiento con total normalidad durante toda la mañana, tras que el pasado miércoles uno de los tractores bloqueara las puertas del edificio intencionadamente durante 16 horas.

Decenas de ganaderos permanecieron en la escena.

Aquel vehículo fuera retirado al mediodía tras un acuerdo entre ganaderos y el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, para concretar la segunda reunión pendiente con la entidad y que estuviera presente algún representante de Madrid. El encuentro con Moncloa no se produjo, pero sí se desplazó hasta la ciudad de As Burgas la referencia a nivel Galicia, Manuel Pardo, que mantuvo una reunión junto a Santos y representantes del agro. Tras tres horas de conversaciones, acordaron informar de manera periódica al sector sobre los avances en negociaciones con Mercosur y el desarrollo y aplicación de la PAC, además de remitir una carta a la Xunta de Galicia para acordar mejoras.

Esta última promesa no tardó en cumplirse, y en la misma tarde de ayer, el delegado del Gobierno en Galicia envió una misiva a Alfonso Rueda. En ella, le trasladó las principales peticiones de los ganaderos: reforzar el sistema de inspección de la Xunta de Galicia para que se cumpla la Lei da Cadea Alimentaria y que el campo no venda por debajo de su coste de producción; aumentar el cuadro de veterinarios a modo de prevenir la entrada y desarrollo de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa (DNC); y acabar ofreciéndose a una reunión conjunta entre gobierno autonómico y nacional con el objetivo de «analizar esta situación e buscar as mellores solucións para dar resposta ás demandas que formulan gandeiros e agricultores».

La subdelegación también expresó el pasado martes que los trabajadores del campo que asistieron a la reunión «valoraron positivamente la reunión y agradecieron la disponibilidad y la actitud de escucha», y aunque por lo que se vio en el ambiente de ayer la tractorada sí parece estar satisfecha, no lo consideran ni de lejos un motivo para reducir la presión. Uno de los portavoces de la manifestación, Miguel Gómez, declaró en la mañana de ayer a Europa Press que la movilización seguirá «mínimo hasta que se firme el tratado de Mercosur», y que de firmarse el pacto de libre comercio que dejaría a los ganaderos gallegos ante una competencia desleal, «empezará la guerra». Una vez más, advirtió de la flota que tienen preparada: unos 150 tractores esperan instrucciones en Xinzo de Limia, y otro centenar « en caminos, fincas privadas y galpones» se preparan entre Maceda, Montederramo o Chandrexa de Queixa para próximas movilizaciones, que pueden ir un paso más allá. Una nueva escalada de tensión podría no afectar solamente a la ciudad de As Burgas, pues Gómez afirma que «planearemos movilizar tractores en las arterias y vías principales», como «autovías, carreteras nacionales y el resto». «El resto de ciudades sabrán que estamos en lucha», concluye el ganadero.

En cuanto al tráfico, la planificación conjunta entre Jácome y tractorada para que la protesta pudiera seguir sin grandes atascos en el día de la vuelta al cole pareció dar sus frutos, y no se detectaron aglomeraciones de mayor magnitud que las habituales. La tarde no pudo decir lo mismo: como pasa en cada anochecer de fuertes lluvias, la circulación se complicó, y el hecho de que los tractores ocupen un carril entero en el centro de la ciudad formó un mix para que se tardara 20 minutos en llegar del Auditorio Municipal al Parque San Lázaro (un recorrido de kilómetro y medio con una duración de 5 minutos en condiciones favorables).