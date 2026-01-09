El Concello da licencia al centro de Mayores de la Fundación San Rosendo
REDACCIÓN
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense acordó conceder 5 licencias urbanísticas en su sesión ordinaria de esta semana. Por una parte, dio el visto bueno al proyecto de la Fundación San Rosendo para llevar a cabo a rehabilitación de dos edificios situados en los números 3 y 5 de la avenida de Pontevedra, (antiguos almacenes La Verdad y Café Victoria, respectivamente), que se destinarán la residencia de la tercera edad y apartamentos tuteados. El proyecto tiene un presupuesto de ejecución material de 1.372.777 euros.
En la misma sesión, la junta de gobierno local concedió las licencias par a instalar un ascensor en un edificio en el pasaje de Valle Inclán, legalizar y finalizar las obras de reforma para la apertura de un local destinado a uso comercial en la calle Antonio Pugna, y también se ha concedido licencia para una demolición de un edificio en Marcelo Macías. Se trata de la demolición de un antiguo edificio para construir otro.
