Abierta la inscripción a los simuladores de aviación del Aula Newton

El aula Newton Galicia, del Parque Tecnolóxico de Galicia ha abierto el plazo para que los centros educativos de la comunidad se inscriban de forma gratuita en la segunda quenda del curso, que se desarrollará entre febrero y junio. La actividad está dirigida a estudiantes desde 2º de ESO a 2º de Bachillerato y FP, y prevé reunir en esta edición a unos 2.200 alumnos. La iniciativa se enmarca en el programa «Tecnópole Divulga» y busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas con un enfoque práctico. Los centros interesados deben registrarse a través de la web habilitada por la organización. Las sesiones se celebran los jueves y viernes, en horario de 10.30 a 13.30, con grupos de entre 24 y 32 participantes por jornada.

El alumnado participará en el módulo «Voamos con números: unha aventura aérea», que incluye el uso de cuatro simuladores profesionales para recrear una misión de rescate en Galicia. El reto, planteado por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, se realiza con apoyo de instructores y en colaboración con AXEGA y el 112 Galicia. Para cursos superiores o grupos repetidores se ofrece una propuesta más avanzada, con cálculos complejos sobre aeronave, aeródromo, combustible y plan de vuelo. Tecnópole señala, además, el uso de materiales didácticos inclusivos.