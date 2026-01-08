La Xunta destina 340.000 euros para el primer refugio climático de Galicia

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, firmaron ayer el convenio de colaboración por el que esta consellería destina una partida de 340.000 euros para ubicar en Ourense el primer refugio climático urbano de Galicia.

Avenida de Otero Pedrayo, objeto de la reforma. | Roi Cruz

Este proyecto, cuyo diseño se hará desde el Concello, pero el gasto lo realiza la Xunta, se ubicará en la avenida Otero Pedrayo, en concreto en parte de esa amplia vía que separa en la actualidad los dos campus de Ourense. Si bien ayer no adelantaron aún los pormenores del diseño, se sabe ya que la base será la plantación de árboles y de jardines verticales, para amortiguar, en lo posible, los rigores de un verano que alcanza en Ourense los máximas gallegas y a veces nacionales El compromiso es tener finalizados los trabajos (de cuya ejecución se encargará el Ayuntamiento de Ourense) antes de que finalice el año 2026.

Dispositivo portátil

La inversión total de este proyecto con ayuda de la Xunta es de 450.000 euros, pues a estos 340.000 euros comprometidos ayer por convenio, para la intervención en la avenida Otero Pedrayo, se suma una partida de 110.000 euros para el diseño del dispositivo portátil y el algoritmo para detectar islas de calor. Este dispositivo, que está elaborando el campus de Ourense de la Universidad de Vigo es también pionero, que podrán utilizar el resto de concellos gallego, pues detecta «islas de calor» en las que se concentran las temperaturas más altas de las urbes, y permite por tanto en dónde hay que poner esfuerzos.

Tal y como explicó la responsable autonómica, el proyecto previsto tiene como fin articular un corredor verde lineal entre los extremos norte y sur de la avenida Otero Pedrayo, que carece de zonas de arbolado consolidado. Para lograrlo, se instalarán jardineras s y se reacondicionarán varias isletas, entre otras actuaciones que aportarán sombreado natural y reducirán la impermeabilidad del suelo en la zona. Estos trabajos se ejecutarán a lo largo de este año.

Fruto de este trabajo conjunto, se obtuvo un dispositivo portátil capaz de elaborar un mapa detallado con la localización de las islas de calor existentes en los ayuntamientos —es decir, zonas con una elevada acumulación de radiación en el asfalto y en el hormigón— con el fin de definir y ejecutar, en una segunda fase posterior, una experiencia piloto a nivel local. De ahí que el propio Concello haya propuesto en su día esa avenida.

Las críticas de Jácome

Por su parte durante su alocución el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome agradeció la buena noticia, aunque a su parecer «no para tanto, no es la panacea ». Pese a que lleva años solicitando 10.000 árboles para ayudar a paliar las altas temperaturas que registra la ciudad, ayer, entabló una nuevo tirón de orejas dialéctico aprovechando la presencia de la conselleira y del delegado del Gobierno central Manuel Pardo, entre otros, y señaló que realmente no cree que esos árboles rebajen los 3 grados de temperatura, y contradijo a la conselleira, «como mucho 1 grado».

También mostró su deseo el regidor de que este sea «es el primer paso» para alcanzar «lo pedido desde hace cuatro años», para «plantar una cantidad de árboles importante para mitigar un poco» el calor en Ourense, la ciudad más calurosa del fondo norte español», según ha recalcado.

Vázquez, no quiere «gresca»

La conselleira se tomó con paciencia las críticas del alcalde en los actos oficiales con la Xunta, puntualizó que se lleva trabajando «desde el minuto un» en este proyecto y dejó caer que la gente «está harta de gresca; lamentamos que siempre tengan algún pero».

Añadió que «ya hay mucha gresca en otros sitios, y nosotros en Galicia queremos prescindir de ella y trabajar que es la mejor manera y lo que podemos hacer por nuestros vecinos y vecinas», agregó.

Ángeles Vázquez recordó que esta obra es compatible con las ayudas que, por segundo año consecutivo convocará su departamento este año con un presupuesto de 2 millones para apoyar a los ayuntamientos en la ejecución de distintos proyectos municipales con el objetivo de ofrecer soluciones frente a los riesgos del calentamiento global y crear espacios urbanos que actúen como refugio climático de personas y de la biodiversidad.