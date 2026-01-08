El sindicato de enfermeros advierte de los peligros del radón

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Ourense ha alertado del “grave riesgo” que supone la exposición al gas radón para enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios y ha reclamado un plan urgente de medición y mitigación en todos los hospitales y centros de salud.

La organización recuerda que el radón está reconocido como la segunda causa de cáncer de pulmón, tras el tabaco. Según SATSE, se estima que, dentro del rango de exposición residencial, cada 100 Bq/m³ incrementa el riesgo de cáncer de pulmón en un 16%. En el ámbito laboral, añade, distintos estudios reflejan que, en zonas radiactivas como Galicia, el 20% de los centros de trabajo superan los 300 Bq/m³.

«No podemos permitir que los profesionales sanitarios trabajen en ambientes que incrementen su riesgo de cáncer. Sólo una actuación integral, coordinada y con recursos adecuados garantizará su salud y seguridad laboral», sostiene SATSE Ourense.

La demanda fue planteada, según el sindicato, en el último Comité de Seguridad y Salud del Area Sanitaria. SATSE pide que el plan se aplique en todos los centros hospitalarios y de Atención Primaria, en cumplimiento de la «Estratexia para reducir a exposición ao radón en Galicia 2025 2030» de la Consellería de Sanidade.

Entre las medidas, el sindicato reclama mediciones en todos los hospitales y centros de salud, incluidos los dependientes de los ayuntamientos, y evaluaciones de riesgo laboral, como exige el Real Decreto 1029/2022, en planta baja o bajo rasante ubicadas en municipios de actuación prioritaria. SATSE también demanda que se informe a los trabajadores afectados y que se destinen recursos suficientes, incluyendo más detectores. La organización considera que los 90 disponibles son «claramente insuficientes» en relación con el número de centros de trabajo.