Sesión de Bebeconto con Iván Dávila, hoy, en la Biblioteca Nós
Hoy jueves a partir de las 18.00 horas sesión de Bebecontos con Iván Davila en la Biblioteca Pública Nós Rúa de Canle, 6, Ourense, Ourense con estímulos sonoros y auditivo. Dirigido a niños y niñas de 1 a 3 años acompañados por adultos. Necesaria inscripción previa.
