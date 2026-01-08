Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»

Ourense celebró ayer su primera feria del año dentro del calendario oficial, la del 7 de enero, con dos ubicaciones tradicionales: el mercadillo próximo a la plaza de abastos de As Burgas, y la cita gastronómica con los dos platos estrellas, el pulpo á feira y la carne ao caldeiro, en el Campo da Feira, a orillas de Miño.

Esta primera gran «pulpada»· oficial del año contó con la presencia de cuatro pulpeiras tradicionales, que dieron la noticia más esperada para sus clientes: «No subimos el precio de la ración, se mantiene en todas estas citas estable en los 11 euros. Será por ahora, dado que la veda del pulpo se acaba de levantar; es época de pesca y hasta que remate la temporada y no se sepa cómo ha resultado para los pescadores, no podrán fijar el precio final del producto» explica Isaura González, una de las históricas pulpeiras de Arcos, O Carballiño, que llevan su receta tradicional por el mundo.

Isaura, dando a probar una «tallada» a los clientes. | Roi Cruz

Advierte de que hay lugares en los que el precio de la tapa se pone «incluso a 20 euros, pero es cuando tenemos que desplazarnos a muchos kilómetros y hay unos gastos para el colectivo. Aún así, siempre preferimos tener menos beneficios pero no fallarle a nuestros clientes estables de todo el año. Se trata de vender mucho y tratar de reducir algo los beneficios», indica.

Además, bromea, «non queremos que a xente pase fame». Ayer no hubo lleno de asistencia, pues la gente sale del atracón de la Navidad, pero aún así «vendimos todo el producto que llevamos».

Pulpeiras cuya saga familiar encuentra antepasados desde el siglo XVIII

Al margen de los resultados de la campaña del pulpo y del precio que puedan alcanzar según reservas y capturas que se hagan más allá de las costas gallegas, pues están faenando en puntos como el sur del mar del Sahara o Mauritania, la tradición pulpeira de O Carballiño no va a acabarse. Isaura recuerda cómo un estudio del investigador Fidalgo Santamaría, «que derivó en un interesante libro, encontró datos de la existencia de pulpeiras en Arcos en el año 1700, recopilados por el Marqués de Ensanada, e incluso aparecieron apellidos que, en mi caso, avalan que podría tener ya antepasados pulpeiros entonces. Por ahora soy ya la quinta generación familiar en este oficio».Se refiere al Censo del Marqués de la Ensenada, un registro exhaustivo de la Corona de Castilla de mediados del siglo XVIII (1750-1754) que en este caso reseña la existencia ya de pulpeiros, que han hecho de Arcos, en O Carballiño, un trabajo ancestral. «Casi todas las familias de aquí ya tienen o van a tener relevo generacional. Te tiene que gustar el oficio, por eso sigue sobre todo el trato para la gente en las ferias».