El PP denuncia ante Fiscalía y el juzgado el presunto acoso laboral a trabajadoras del Concello de Melón

El portavoz del PP en el concello ourensano de Melón, Alberto Pardellas, ha presentado sendos escritos ante Fiscalía y el Juzgado de Instancia de Ribadavia, para que investiguen supuestos casos de acoso laboral contra tres trabajadoras de ese ayuntamiento, que preside el alcalde socialista Emilio Luis Díaz, pues, a la vista de los datos aportados, «hay indicios de que podrían ser constitutivos de ilícito penal y/o infracción administrativa grave, en relación con la organización, gestión y funcionamiento del personal del Ayuntamiento de Melón», advierte.

El escrito que entró el 23 de diciembre de 2025 en el Juzgado de Instancia de Ribadavia ya ha obtenido respuesta: «Una vez rematadas las fiestas navideñas, la jueza nos ha citado a declarar a mí y a las tres trabajadoras que menciono como víctimas de supuesto acoso por parte del alcalde, pero que podrían ser más, el próximo día 12 de enero, en el juzgado», indicaba este jueves el portavoz del grupo municipal.

Advierte además de que estas trabajadoras habrían sufrido, como consecuencia de la situación que viven supuestamente en el trabajo, bajas laborales, alguna de larga duración.

Según consta en los escritos presentados, «desde hace meses el Partido Popular en el Concello de Melón viene recibiendo información reiterada y coincidente, procedente de diversas fuentes, según la cual varias empleadas municipales estarían sufriendo presuntas situaciones de acoso laboral, abuso de autoridad e irregularidades en la asignación de funciones, situaciones que habrían provocado bajas laborales prolongadas e incluso solicitudes de excedencia, por resultar imposible la continuidad en el puesto de trabajo».

Añade en los escritos presentados en Fiscalía y en sede judicial que, «como consecuencia de lo anterior, este compareciente, en su condición de concejal, solicitó en múltiples ocasiones información por escrito y en sesiones plenarias sobre la organización del personal municipal y las circunstancias descritas, recibiendo, en las pocas ocasiones en las que hubo respuesta, contestaciones vagas, evasivas o incompletas».

Advierte de que hizo varias peticiones al alcalde que fueron «infructuosas» para saber si, como indicaban algunas funcionarias, se le habían quitado supuestamente atribuciones y competencias en sus puestos municipales, sin haber obtenido respuesta. «Con fecha 15 de diciembre de 2025, se presentó escrito por registro en el Concello de Melón solicitando acceso a determinada documentación municipal. Transcurrido el plazo legal de cinco días sin respuesta expresa y al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre el derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la corporación municipal, este compareciente acudió el día 23 de diciembre de 2025 a las dependencias municipales para examinar y obtener copia de la documentación solicitada, siendo nuevamente denegado el acceso a la misma». De ahí que ese día decidiera denunciar ante las mencionadas instancias judiciales.

Entre la documentación que aporta el denunciante a Fiscalía e Instancia de Ribadavia está su propio caso como vecino de Melón, cuando el 11 de diciembre llamó a ese concello para pedir información sobre un recibo de un vehículo y la administrativa del ayuntamiento que le atendió, «que tiene unos 10 años de antigüedad en el cargo, manifestó que no tiene acceso a expedientes administrativos ni a desempeñar funciones propias de su trabajo; que se encuentra en una situación de inactividad forzosa y sin asignación efectiva de tareas», añade en sus escritos el portavoz del PP.

También, «según información verbal recibida recientemente, podrían existir otras trabajadoras del Concello de Melón en situaciones similares». Entre ellas, el portavoz del PP presenta en sus escritos el nombre de dos más «en situaciones ambas de acoso laboral con consecuencias graves para su salud, reflejadas en bajas prolongadas».

Por eso, y a la vista de que los hechos sean «susceptibles de relevancia penal y/o administrativa, en particular en lo relativo a una posible situación de acoso laboral en el ámbito de la Administración pública», pide que se investiguen los hechos.