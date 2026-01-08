El PP exige al Concello recolocar en nuevos puestos a los trabajadores despedidos de la ORA
Denuncian que hay trabajadores con décadas de experiencia sin liquidación
d. a.
El Grupo Municipal Popular reclama al gobierno local que asuma «responsabilidades políticas» y alcance un acuerdo para recolocar a los trabajadores de la ORA tras la eliminación del aparcamiento regulado en superficie. Para el PP, la situación es «preocupante» y la medida se adoptó «sen alternativas» ni valoración del impacto laboral.
Según la formación, el 31 de diciembre fue el último día de trabajo para nueve empleados, tras recibir el aviso «tan só 15 días antes». Los despidos se comunicaron después de que la concesionaria solicitase un ERE por causas de fuerza mayor.
La portavoz popular, Ana Méndez, denuncia que son personas con décadas de vinculación al Concello, algunas «máis de 30 anos», y que están «na rúa, sen información e sen negociación». Añade que aún no habrían cobrado la liquidación correspondiente.
El PP sostiene que ya alertó en plenos y juntas de área de que la supresión de la ORA dejaría gente sin trabajo. Méndez recuerda que advertían de un posible «caos» de tráfico si no había plan alternativo, y lamenta que «o que era unha advertencia converteuse nunha realidade» en la ciudad.
El grupo ve especialmente grave el caso por la edad de parte de los despedidos y pide medidas «urxentes» de reincorporación mediante recolocaciones. «Non é o mesmo perder o emprego con 30 anos que facelo con máis de 50», indica. Tres de los nueve están a punto de jubilarse y la portavoz cree que deberían buscarse alternativas para los otros seis.
En clave política, el PP vincula lo ocurrido al «modelo de goberno» de Democracia Ourensana, al que atribuye improvisación y ausencia de políticas centradas en las personas. Méndez advierte de cambios de movilidad «sen medios, sen persoal e sen alternativas reais de aparcamento» y exige soluciones para que «ninguén quede atrás».cluido la portavoz popular.
