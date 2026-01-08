O Carballiño prorroga el programa de ocio de Nadal en el mes de enero

Ayuntamiento de O Carballiño extiende la programación de Navidad durante l durante el mes de enero para que los vecinos «puedan seguir disfrutando de variados espectáculos», afirman.

El humor , el teatro y la magia serán los protagonistas de las próximas semanas en la villa. “Después del éxito de participación en las actividades de las semanas de Navidad, invitamos a la población de O Carballiño y del resto de la provincia a que se acerquen a la villa a disfrutar del que hemos preparado para este mes”, apunta Diego Fernández, concejal de Cultura.

La programación continúa el próximo miércoles, día 14, con la obra “A Biblioteca Galáctica contra la YA Fantástica”, de Tanxarina títeres. Se trata de la adaptación de una novela de Carlos Labraña en la que se combinan marionetas, narración y música, y se reflexiona sobre valores como la amistad o el trabajo en equipo. La actividad, impulsada desde el servicio de Normalización Lingüística, se llevará a cabo en el Auditorio Municipal para alumnado de Educación Primaria. Ya el domingo 18 será el turno del humorista Agustín Jiménez.

El conocido monologuista visita O Carballiño con “Generacional”, un show en el que presenta con mucho humor algunas de las diferencias actuales entre padres y hijos, desde lo uso de las redes sociales hasta la música favorita. La cita tendrá lugar en el Auditorio Municipal a las 19,00 horas. Las entradas ya están a la venta a través de giglon.com

Festival Mágico

El Festival Mágico de San Juan Don Bosco pondrá el broche de oro al mes de enero. La esperada cita, que cada año congrega en la villa de O Carballiño a cientos de aficionados a la magia, se llevará a cabo los días 31 de enero y 1 de febrero. Como es habitual, habrá talleres y actividades de magia e ilusionismo para público infantil y adulto, además de galas y comidas de confraternización, indica el Concello.