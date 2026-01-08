Muere una mujer tras derrumbarse su vivienda en la localidad ourensana de Cartelle
La víctima es una sexagenaria que sufrió las consecuencias del desplome de una losa de hormigón que cayó desde el segundo piso de la vivienda
E. P.
Una mujer sexagenaria ha fallecido este jueves en Cartelle (Ourense) después de que se derrumbase la vivienda en la que vivía, concretamente en la localidad de Pereda, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.
Por su parte, el 112 Galicia ha detallado que fue sobre las 17.45 horas cuando Protección Civil de Cartelle alertó del derrumbe, por lo que se movilizó un operativo con equipos de rescate para verificar si la persona que habitaba la vivienda se encontraba dentro de la misma.
También se avisó a Emergencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Bomberos de Ourense, GES Terras de Celanova y voluntarios de Protección Civil de Cartelle.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencia comprobaron que se trataba de una casa de dos plantas y que la losa de hormigón de la segunda planta cedió y acabó desplomándose sobre la primera.
