Una línea de ayudas protegerá la «viticultura heroica» y sus paisajes en la Ribeira Sacra

La llamada viticultura heroica de la Ribeira Sacra, también es un valor paisajístico y monumental a tener en cuenta para que esta zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Por este motivo e la Xunta de Galicia, acaba de anunciar una nueva línea de ayudas a través de Medio Rural, por 1,5 millones de euros, publicadas ayer en el l Diario Oficial de Galicia (DOG) , y destinadas a la conservación paisajística y a la lucha contra la erosión de los viñedos de la Ribeira Sacra.

Las aportaciones están destinadas a poner en valor la labor que desarrollan las personas viticultoras inscritas en la Denominación de Origen D.O. Ribeira Sacra y que colaboran, con su cultivo, a la conservación de este entorno de cara a evitar el abandono y la desaparición de los socalcos. Al mismo tiempo esta zona disfruta de un atractivo turístico en crecimiento, lo que contribuye a su candidatura a Patrimonio de la Humanidad por la Los viticultores en el ámbito de la D.O. Ribeira Sacra que estén inscritos en los registros del Consejo Regulador podrán beneficiarse de estas ayudas.

La cuantía individualizada será, como máximo, de 2.000 euros por hectárea para el sistema de cultivo tipo 1, aquel que se realiza en zonas con socalcos de piedra de manera no mecanizado; y de 1.000 euros por hectárea para el sistema de cultivo tipo 2, que se lleva a cabo de forma mecanizada. Para realizar el cálculo del importe se tendrá en cuenta a superficie de viñedo inscrita y, en todo caso, no se concederán aportaciones superiores a los 50.000 euros por persona beneficiaria.

En el territorio de la Ribeira Sacra «el sector vitivinícola es un motor económico fundamental, con cultivo de viñedo en zonas en muras de piedra y socalcos, con sistemas productivos muy eficientes» explica la Xunta que determinan el mantenimiento de una cultura agraria propia» y asiente nueva población.