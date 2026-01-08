Julia Feijoó, la celanovesa que cosió igualdad desde los 14

Aprendió a coser con 14 años, amplió su formación en patronaje en la ciudad de Ourense y llegó a abrir su propio taller, en el que confeccionó desde prendas de uso diario hasta vestidos de novia, trajes de comunión, bautizo y piezas a medida para numerosas vecinas de la zona. La historia de la celanovesa Julia Feijoó es digna de poner como ejemplo de salir adelante cuando la sociedad no está a tu favor, y la Deputación de Ourense le rinde este mes el homenaje que merece.

«8M, mes a mes» dedica enero a las costureiras

La Área de Igualdade arranca 2026 con una nueva entrega del programa «8M, mes a mes», que en este primer mes de enero tiene a las costureiras, y más concretamente a Julia Feijoó, como protagonistas. Una profesión históricamente feminizada y considerada clave para la vida social y económica de la provincia. La iniciativa se presenta bajo el lema «puntada a puntada», cosendo igualdade» y busca poner en valor el trabajo artesanal, la creatividad y la capacidad de adaptación de un sector que ha evolucionado con el tiempo sin perder su esencia.

La primera acción del año, presentada en Ourense este 7 de enero de 2026, se plantea como un reconocimiento a las mujeres que hicieron de la aguja «unha ferramenta» de vida, liberdade e identidade», subrayando además el papel de la costura como elemento de sostenibilidad, de preservación de tradiciones y de creación de comunidad frente a la producción masiva, especialmente en pueblos y aldeas.