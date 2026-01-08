Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

Julia Feijoó, la celanovesa que cosió igualdad desde los 14

Protagoniza el mes dedicado a las costureiras en «8M mes a mes», el programa de la Deputación que homenajea profesiones feminizadas

Julia Feijoó.

Julia Feijoó. / FdV

d. a.

Ourense

Aprendió a coser con 14 años, amplió su formación en patronaje en la ciudad de Ourense y llegó a abrir su propio taller, en el que confeccionó desde prendas de uso diario hasta vestidos de novia, trajes de comunión, bautizo y piezas a medida para numerosas vecinas de la zona. La historia de la celanovesa Julia Feijoó es digna de poner como ejemplo de salir adelante cuando la sociedad no está a tu favor, y la Deputación de Ourense le rinde este mes el homenaje que merece.

«8M, mes a mes» dedica enero a las costureiras

La Área de Igualdade arranca 2026 con una nueva entrega del programa «8M, mes a mes», que en este primer mes de enero tiene a las costureiras, y más concretamente a Julia Feijoó, como protagonistas. Una profesión históricamente feminizada y considerada clave para la vida social y económica de la provincia. La iniciativa se presenta bajo el lema «puntada a puntada», cosendo igualdade» y busca poner en valor el trabajo artesanal, la creatividad y la capacidad de adaptación de un sector que ha evolucionado con el tiempo sin perder su esencia.

Noticias relacionadas y más

La primera acción del año, presentada en Ourense este 7 de enero de 2026, se plantea como un reconocimiento a las mujeres que hicieron de la aguja «unha ferramenta» de vida, liberdade e identidade», subrayando además el papel de la costura como elemento de sostenibilidad, de preservación de tradiciones y de creación de comunidad frente a la producción masiva, especialmente en pueblos y aldeas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents