El fuego calcina una casa en Taboadela y sus tres habitantes salen indemnes
El fuego se detectó de madrugada en una vivienda de la aldea de Abeledo, en la que vivían personas de avanzada edad, que han sido realojadas en casa de otros familiares
M. J. A.
Un incendio registrado en la madrugada de ayer en el lugar de Abeledo, en el municipio ourensano de Taboadela, dejó totalmente calcinada la vivienda, en la que vivían tres personas mayores, dos de ellas octogenarias, que consiguieron abandonar el inmueble antes de que este fuera devorado por las llamas y dañó otra casa contigua.
Según el alcalde de Taboadela, Álvaro Vila, las tres personas as se encuentran en perfecto estado, y han sido realojadas ya en el mismo núcleo donde residen otros familiares.
El fuego se detectó a las 6 horas de la madrugada del miércoles, en esta vivienda de Abeledo, en la parroquia de Santiago da Rabeda, hora a la que un particular alertó al 112, que estaba ardiendo el tejado de una vivienda.
Se solicitó la intervención de Bomberos de San Cibrao, así como de los GES del Pereiro de Aguiar y de Terras de Celanova y de la Guardia Civil y Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 aunque no tuvieron que actuar al no haber daños personales. Los medios de extinción hay habían apagado las llamas en torno a las 9 de la mañana. Se investigan las causas que ocasionaron el fuego.
