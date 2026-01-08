El Espacio de Arte de Roberto Verino celebra su décimo aniversario como apuesta cultural viva, nacida con el objetivo de tender puentes entre la moda y otras disciplinas artísticas. Durante más de diez años, este espacio ha acogido y difundido el trabajo de numerosos artistas, convirtiéndose en una plataforma de encuentro y diálogo entre arte y diseño. «Para mí, la moda es arte en sí misma; no se puede entender separada de otras disciplinas creativas. El arte es inspiración, es referencia, es cultura, es emoción», señala el modisto.

Diez años de arte con Roberto Verino

Ubicado en la tienda de Roberto Verino de la calle del Paseo de Ourense, el Espacio de Arte ha albergado exposiciones de pintura, escultura, fotografía y grabado, reflejando la diversidad de lenguajes artísticos contemporáneos y acercando el arte al día a día, integrándolo de forma natural en el universo de la firma.

A lo largo de estos diez años, el Espacio de Arte de Roberto Verino ha reunido a una amplia selección de creadores, y una programación diversa que refleja su compromiso con distintas disciplinas artísticas.