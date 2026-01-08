Críticas de una fundación internacional al uso de camellos en la Cabalgata

La fundación interncacional Franz Weber ha censurado este miércoles el empeño del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por contratar a una determinada empresa para realizar el desfile de animales en las convocatorias de Papa Noel y de este lunes 5, en la cabalgata de los Reyes Magos» .

Lamenta que «se empeñe en promocionar una práctica desterrada en toda Galicia. Ourense es el es único lugar que ha empleado camellos y probablemente la única que permite el empleo de animales en estas actividades», señala el colectivo.

La Fundación Franz Weber también señala « la publicidad negativa que se genera sobre el municipio. Los vídeos de los animales en las calles de la Ourense acumulan miles de reproducciones con comentarios negativos en redes sociales, vinculando la ciudad a la explotación animal».

Los naturalistas recuerdan que el uso de animales «traslada una imagen inadecuada para las niñas y niños, principal grupo de población al que se dirigen estas actividades, ya que acaban percibiendo que los mismos son meros objetos decorativos, no seres sintientes que pueden sufrir durante estas incidencias» . Instan al Gobierno local a reformular estas actividades y eliminar el factor de la reacción adversiva de los animales».