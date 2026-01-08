Ágora Termal publicará un libro en homenaje al doctor Rodríguez Míguez

La Deputación de Ourense colaborará con el foro Ágora Termal en la publicación de un libro en homenaje al doctor Luis Rodríguez Míguez, considerado «pai do termalismo contemporáneo». El anuncio lo realizó el presidente provincial, Luis Menor, tras una reunión con la directiva del colectivo, encabezada por su presidente, José Luis Lejido Soto, y el coordinador xeral, José Ángel Vázquez Barquero.

Menor felicitó a los representantes del foro por un trabajo que, según dijo, «impulsa e promociona o principal factor diferencial da provincia de Ourense e no que tanto cremos desde a Deputación». La institución provincial situó esta colaboración el día en que se abrió el plazo de solicitud del programa de Termalismo Social 2026. Menor señaló que la convocatoria espera superar las cifras del pasado año, con más de 2.200 personas beneficiarias al mes, «o que supón un importante pulo á dinamización económica da provincia, así como tamén á divulgación do potencial termal ourensán».

Por su parte, Vázquez Barquero subrayó la relevancia del apoyo de la Deputación a la edición del volumen, cuando se cumplen diez años del fallecimiento de Rodríguez Míguez. El libro abordará el termalismo en la ciudad de Ourense y recogerá también la actividad de Ágora Termal, una iniciativa con un año de trayectoria orientada a contribuir al desarrollo del termalismo y al aprovechamiento de los recursos xeotérmicos.