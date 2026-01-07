La Subdelegación del Gobierno en Ourense amanece con su puerta bloqueada por la tractorada

Sube la tensión y los medios en la tractorada de Ourense. Esta mañana, la entrada a la Subdelegación del gobierno ha amanecido completamente bloqueada por un vehículo agrario, que colocó su pala y varios rollos de paja contra los portones principales. Esta acción se produjo durante la noche de ayer, y provocó una visita de la Policía Nacional, a la que, según fuentes del momento de los hechos, los ganaderos respondieron negándose a retirar el vehículo, y asegurando que tenían suficientes pacas como para bloquear hasta la segunda planta de la fachada principal.

Ante la situación, la Subdelegación del Gobierno ha decretado su cierre al público en la mañana de hoy. En un comunicado publicado hace escasas horas, el organismo asegura que los funcionarios (que entraron por otro de los accesos) realizan su trabajo con total normalidad, y están manos a la obra en reagendar las citas pendientes para el día de hoy. Asimismo, comentan que la Policía Nacional intenta desbloquear la puerta mediante el diálogo, pero al momento en el que se escriben estas líneas, el tractor sigue impidiendo el paso y entre 100 y 200 trabajadores del campo se encuentran concentrados frente a la Subdelegación del Gobierno.

Otra imagen del tractor en la entrada de la subdelegación. / Roi Cruz

Aunque por parte de los ganaderos no se ha comunicado el motivo exacto que lleva a esta nueva reivindicación, los hechos se producen ante la falta de acuerdos y reuniones en firme con las autoridades competentes. Como explica la subdelegación en el comunicado, el subdelegado del gobierno, Eladio Santos, recibió a la asociación del Sector Primario el 29 de diciembre, primer día de protestas, y se comprometió a “citalos con representantes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación esta mesma semana”. Sin embargo, todavía no se ha concretado ni fecha ni hora para este encuentro, lo que parece haber acentuado el descontento de los ganaderos con las respuestas institucionales.

Refuerzos desde Xinzo y más tractores en camino

Esta nueva escalada de tensión llega tras tres días de tensa calma, en los que después de una reunión sin avances con la Xunta de Galicia el pasado sábado, los ganaderos mantuvieron sus tractores bloqueando las calles principales de la ciudad de As Burgas, pero sin tomar nuevas medidas de protesta. Sin embargo, el de hoy promete ser una de las jornadas más reivindicativas a diez días de que comenzase la tractorada con el lema “Sen o campo, a cidade non come”: Miguel Gómez, portavoz de los ganaderos, aseguró anoche a medios locales que en el día de ayer llegaron cincuenta nuevos tractores a Ourense para protestar por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur, que amenaza la competitividad de los productores gallegos. Por otra parte, en la carpa del Parque de San Lázaro en la que se concentran los ganaderos se comentaba que aproximadamente un centenar más de tractores se encuentran preparados en Xinzo de Limia para movilizarse hasta Ourense cuando lo consideren apropiado.

La última información disponible es que Miguel Gómez, se encuentran ahora mismo en una reunión, pero los ganaderos actualizados prefieren no desvelar ni las instituciones convocada ni el objetivo por el que se ha convocado el encuentro. Sin embargo, hace menos se ha podido ver al portavoz de los ganaderos en el mismo espacio el que que se encontraban, anunciando un convenio, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto. En una rueda de prensa posterior a la firma, la responsable afirmó que iba a “falar agora con eles”, en referencia al sector primario movilizado.