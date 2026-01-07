San Xoán de Río, el pueblo en el que todos tuvieron regalo de Reyes, jugando al ‘amigo invisible’
Este clásico juego, organizado desde el Concello, consiguió llevar la ilusión a participantes de los 9 a los casi 80 años
La clave era gastar un máximo de 10 euros, para comprar un obsequio original al vecino asignado por sorteo
Al alcalde, aficionado a las redes le regalaron un aro de luz para iluminar sus vídeos en redes
M. J. Álvarez
Unir a las personas que residen todo el año en la capital del municipio de San Xoán de Río, y aprovechar la presencia de emigrantes que vuelven unos días por Navidad, para hacerlos partícipes del espíritu festivo colectivo, a través de un «amigo invisible comunitario» en el que cada vecino, le hizo su regalo al otro que le había tocado en suerte por sorteo.
Ese fue el objetivo de este juego que culminó ayer el concello ourensano de San Xoán de Río coincidiendo con el Día de Reyes, y en el que participaron casi todos los residentes para saber qué le había tocado al ser un amigo invisible .
Una treintena de personas, de 9 a casi 80 años «participaron en este juego, y cada uno llevó un regalo sorpresa. Fu muy divertido, y unas horas de risas y en comunidad, algo que hace mucha falta» explica José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río y artífice de esta iniciativa y mil más para dinamizar su pueblo.
Primero pidieron a todos las vecino que quisieran apuntarse a que se anotaran para participar en el sorteo. «La idea era dejarlo preparado todo antes de finales de año, pues mediante un sistema informático, había que hacer el reparto para que cada anotados supiera a quien tenía que comprar su regalo. Así que ayer, Reyes y ya con todos los paquetes, con su etiqueta depositado delante del Palomo, el bar del pueblo empezaba la sorpresa de abrir regalos»,señala Pérez Blecua.
Un aro de luz para el alcalde" streamer"
Fueron «unas horas muy divertidas, porque el presupuesto máximo que pusimos era de 10 euros, para que la gente tuviera que mover un poco la imaginación para buscar algo, más que caro, original. En mi caso, como tenga esta fama de se una persona que anda mucho en las redes, me regalaron un aro de luz para iluminar cuando hago alguna grabación»· bromeaba el regidor. A la atleta de 9 años, le tocaron unas pesas para hacer músculo y al conocerse todos, «cada uno tuvo regalos adaptados a su edad o gustos porque la gente se conoce», explica el alcalde.
Un concello vivo
San Xoán de Río, con un alcalde en lucha constante contra la despoblación no para de gestionar proyectos dinamizadores, casi todos pioneros, y que han llevado a especialistas de todo el mundo a celebrar foros internacionales.
Entre lo que tiene en cartera está el Congreso de la Mujer Rural, que se celebra los días 20, 21 y 22 de febrero entre los que va a incluir premiso de reconocimiento a media docena de mujeres rurales destacadas.
