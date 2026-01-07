La provincia gastó casi 5,4 millones en la Lotería de El Niño, un 4,58 % más

Pese a que la suerte no fue especialmente generosa en Ourense, y solo tocaron dos décimos del primer premio en el Sorteo de El Niño, al número el 06703, los ourensanos jugaron más este año. Se rascaron el bolsillo. En concreto, «las ventas se incrementaron un 4,48 % más en este sorteo, lo que en cifras», indica Jorge Fernández de la delegación de la Organización Nacional de Loterías, Onlae,en Ourense se tradujo en un total de 5.398.360 euros».

Esto quiere decir que se ha hecho un esfuerzo superior a otras ediciones «y cada vecino y vecina se ha gastado una media de 17,68 euros por habitante», explica.

Aún así, los ourensanos quedaron por debajo de la media gallega, pues la comunidad está entre las 10 comunidades que más euros dejan en el Sorteo de El Niño. En esta edición, cada gallego ha gastado de media 19,67 euros en la compra de décimos, 90 céntimos más que la media estatal, situada en 18,77 euros por persona.

Según Jorge Fernández, la venta por terminal «es algo que ha cambiado mucho el modelo, pues el premio puede quedar muy repartido y vender el mismo décimo en muchos puntos de España».

Con todo, si bien la suerte ha vuelto a ser especialmente esquiva, los hermanos Carballeda, los tres loteros han vuelto y tras vender décimos premiados dos de ellos en Navidad, n este caso Herminio, volvió a vender n su administración de Xinzo de Limia uno de los dos décimos premiados del gordo del Sorteo del Niño.

Los tres hermanos loteros, Antonio, que lleva la administración número 1 de loterías en Vigo, Herminio, satisfecho ayer, tras entregar ese premio en «sobre sorpresa» en Xinzo de Limia, y Luis, que lleva una administración de loterías en el barrio ourensano de O Couto, quisieron compartir con FARO la alegría del este clan familiar que comparte oficio, enviando una foto de los tres con el número premiado ayer en Vigo, donde «nos juntamos para comer».