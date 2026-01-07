Pazolandia reunió a casi 26.000 niños de toda España

Pazolandia cerró sus puertas en el Pazo dos Deportes Paco Paz con un balance “muy positivo” en su 30º aniversario, tras registrar cerca de 26.000 usuarios durante las fechas festivas. En total, accedieron a las instalaciones 25.578 personas, según los datos del Servizo de Deportes, que constatan la buena acogida del parque de atracciones familiar entre los menores de todas las provincias gallegas y también del resto de España.

La organización detectó además una “crecente presenza” de familias procedentes de fuera de Galicia que eligieron Ourense para pasar las vacaciones de Navidad o regresar a sus raíces. En esta edición, el recinto recibió visitantes de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Toledo, Bilbao, Barcelona, Ceuta y Oviedo.

Más de 25.000 asistentes y alta satisfacción

Los concellos mantuvieron su fidelidad a la cita, con 2.826 entradas gestionadas mediante excursiones organizadas por 62 municipios. El balance refleja igualmente que más del 90% de los ayuntamientos de la provincia tuvieron presencia en Pazolandia, con asistentes procedentes de 85 concellos ourensáns. En el apartado de participación de colectivos, acudieron 2.877 personas de centros invitados, entre ellos Amigos da Barrela, Fundación Morea, los centros de menores de A Carballeira, Montealegre, Monteledo y Montefiz, Fundación Meniños, Cáritas, Valores, Cruz Vermella, Amencer o As Burgas.

Las encuestas realizadas durante el evento corroboraron un alto grado de satisfacción de las familias usuarias. El parque ofreció actividades para niños desde los 12 meses, con instalaciones adaptadas a cada edad. También destacó la venta online: 14.249 entradas se adquirieron por esta vía, casi tres de cada cuatro. La edición puso en valor, según el balance, la apuesta por el territorio y un modelo de ocio pensado para el encuentro y la convivencia en estas fechas. Pazolandia se presentó como un espacio seguro, divertido y accesible, con actividades adaptadas para rapaces e rapazas con diferentes capacidades.

El presidente provincial, Luis Menor, subrayó la importancia de impulsar iniciativas “que cheguen a todo o territorio, garantindo que ningún neno quede atrás, viva onde viva”, y reafirmó el compromiso de la Deputación con un proyecto centrado en “o lecer en familia” e a conciliación, con especial atención a la inclusión.