Ourense se hiela con mínimas de -8,7º en el municipio en A Veiga

La drástica bajada de temperaturas en estos dos días festivos de Reyes, han registrado la mínima gallega en el municipio ourensano de A Veiga, donde los termómetros bajaron a -8,7 grados ayer, a las 7.50 horas de la mañana, según los datos registrados por el portal MeteoGalicia.

También en la localidad ourensana de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras, se registraron mínimas muy similares a las de A Veiga, solo unas décimas menos, que fueron de -8.5º C y -7.9º C respectivamente. Con todo en el caso de la Estación de Manzaneda, a última hora de ayer, el parte de las instalaciones hablaba de un espesor máximo de cinco a diez centímetros de nieve artificial, con solo una pista abierta con 300 metros esquiables, a sí como un telesquí y un tele arrastre, es decir dos de los seis remontes que tienen las instalaciones operativos. Los datos de hiperactividad podrían mejorar dadas las previsiones de nieve

Entre la veintena de accidentes registrados también en la comunidad relacionados con la presencia de hielo y nieve en las calzadas son de incidencias en carretera, en su mayoría en vías secundarias y sin que se produjeran daños personas destaca un accidente registrado en Muras, Lugo y otro se produjo en el municipio de en Chandrexa de Queixa en la provincia de Ourense, ambos sin heridos.

En el caso del siniestro de en Chandrexa de Queixa fue causado por la nieve causado por la nieve, cuando un turismo quedó varado en la carretera OU-0703, cerca de Casteligo.

En el operativo de rescate participaron la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de Chandrexa de Queixa y los servicios de conservación de carreteras.