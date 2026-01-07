Emoción en el Hospital de Ourense: los Reyes Magos repartieron regalos y alegría entre los ingresados

Unos 15 más tarde de lo esperado, bajaban sus majestades de la segunda planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Se les perdonaba, pues Melchor, Gaspar y Baltasar venían de pasar toda la noche repartiendo regalos por las casas de la ciudad de As Burgas, el resto de la provincia y hasta el resto de mundo. Tras ínfimas horas de sueño, reservaban los resquicios de energía de su última aparición en el año para dar una grata sorpresa a aquellos que más necesitaban una sonrisa: los pacientes del hospital de Ourense.

Visita a los ingresados y saludos por las ventanas

Un aproximado de 500 ingresados (un poco menos de los que visitó Papá Noel hace unas semanas en el mismo lugar) recibieron la visita de los Reyes Magos en la mañana de los regalos. Una visita que, afortunadamente, tuvieron que acoger muy pocos niños: menos de cinco menores y algún que otro neonato tuvieron que pasar la noche más mágica del año en el hospital, mientras que el resto pudieron despertar con sus familias. Hubo tiempo también para dar la bienvenida a quienes acababan de tener el mayor regalo: Yoreli y Andrea, que acababan de dar a luz a su segundo hijo los pasados sábado y domingo, respectivamente. No hay nada que pueda igualar el reciente recuerdo de tener en sus brazos por primera vez a Mia y Gorka (sus dos nuevos bebés), pero la felicitación de los Reyes con el detalle para sus pequeños que le trayeron suponía un oasis de felicidad en días de bastante cansancio.

Poco después de las visitas sala a sala, se descubrió que eses Reyes eran polifacéticos: de un momento a otro, pasaron de repartir regalos a manejar un camión anti-incendios. Tanto Melchor como Gaspar trabajan de bomberos el resto de días del año en los que no reparten oro, incienso y mirra, y junto a Baltasar (que resultaba ser también malabarista) se subieron en la megaelevadora para saludar por las ventanas planta a planta a los centenares de pacientes. Los más mayores, a los que los tiempos de tratar de divisar a las majestades de Oriente entre los nocturnos surcos de estrellas le quedaban más lejos, eran sin embargo quienes más se emocionaban: una mirada tierna a través del tragaluz les hacía recordar sus tiempos de infancia, sus viajes al extranjeros o sus historias de emigración, y esbozar una sonrisa en aquellos momentos donde más cuesta encontrarla.