Más de 2.200 personas disfrutan cada mes con el Programa de Termalismo Social

Más de 26.000 personas, es decir casi 2.200 al mes, disfrutaron durante el año 2025 de Programa de Termalismo Social, que tiene en marcha de la Diputación, una iniciativa de turismo y salud que acogió a personas de toda España y consiguió un doble objetivo: mantener incluso en temporada baja varios balnearios abiertos y también sus puestos de trabajo.

El plazo para anotarse en este programa que se lleva a cabo en seis balnearios de la provincia comienza hoy mismo, según informa la Diputación. De este modo, cualquier persona interesada podrá solicitar su plaza a través de internet. Además, para facilitar el proceso la aquellos interesados con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías, el área de Bienestar prestará atención personal en sus oficinas, en el edificio de Correos de la calle Progreso, desde las 8.30 horas de la mañana.

También se podrán realizar las gestiones a través de los trabajadores sociales de la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia o mediante una llamada telefónica a los propios balnearios, que actúan como entidades colaboradoras.

Es una forma de revalorizar y a abrir a público más diverso, las propiedades del termalismo. La modalidad del programa por número de plazas ofertadas será la de Estancias Termales de 6 días (5 noches) con alojamiento, pensión completa, 10 técnicas termales y acceso a las piscinas de agua mineromedicinal termal. El primero turno ofertado en esta modalidad será la programada por el Balneario de Laias, que se iniciará el lunes 19 de enero, tan solo 12 días después de abrirse el plazo de solicitudes.

Primer turno: 19 de enero

Para el año 2026, los balnearios participantes habilitarán turnos desde el mismo mes de enero hasta diciembre, ofertando plazas que permitirán acudir a los balnearios de la provincia en cualquiera data del año a través del programa de la institución provincial.

Toda la información del programa está disponible en www.termalismourense.com, que incluye datos sobre los balnearios participantes: Arnoia, Eurostars de Allariz, Laias, Lobios, O Carballiño y Partovia Se podrá consultar el contenido de las diferentes modalidades individuales del programa (Estancias Termales, Cultura Termal y Tratamientos Terapéuticos), así como los requisitos específicos y los servicios incluidos en cada modalidad.

Es decir que los participantes pueden anotarse para disfrutar de tanto de visitas y estancias de reláx y cultura termal, como para beneficiarse de tratamientos en cualquiera de las modalidades terapéuticas que ofrecen las distintas aguas y balnearios.

Están ya disponibles los precios. Como novedad este año, los balnearios podrán ofertar un precio único o diferentes precios en función de la consideración de temporada baja, media o alta en la que se habiliten turnos.

En la web se encontrará un calendario de cada balneario con los turnos ofertados y con la información sobre que meses se consideran temporada baja, media y alta para cada establecimiento termal.

Dado que todos los años, los primeros días desde la apertura del plazo el número de consultas telefónicas es importante, así como el número de personas que acuden presencialmente al Área de Bienestar de la Diputación, estarán habilitadas 4 líneas telefónicas para atender consultas a través del 988 317869, 988 317865,. 988 317867 y 988 317860.