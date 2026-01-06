Tractores encabezan la cabalgata de Reyes en Ourense: la protesta ganadera visibiliza el lema «sen campo, a cidade non come»

El que se convertía en el séptimo día consecutivo de protestas de ganaderos en la ciudad de Ourense traía consigo una de las mayores oportunidades de «reestablecer», al menos estéticamente, la normalidad en el centro de la ciudad de As Burgas. Tras dos encuentros previos con la subdelegación del gobierno y Medio Rural, una tercera negociación, esta vez con la Xunta bajo la representación del director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, y el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, tenía posibilidades de establecer un compromiso firme con los ganaderos gallegos, o facilitarle ayudas para mejorar la situación. Pero la falta de decisiones férreas en una interminable reunión provoca que el rural seguirá reivindicando durante unos cuantos días más que sin ellos, la ciudad no come.

Tras más de cuatro horas de reunión en la delegación provincial, la información proporcionada por ambos bandos evidencia resoluciones inconclusas. La Xunta, en un comunicado publicado poco después del final de la reunión, habla de «reiterar o apoio» a los agricultores y ganaderos que estos días protestan por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, y afirma que en la reunión se le transmitió a los representantes de la Asociación do Sector Primario de Galicia la posición en contra del ejecutivo autonómico, que rechaza tanto dicho pacto como la futura PAC al tener un «foco centralista» y suponer una «competencia desleal» al mercado gallego. Sin embargo, la falta de mención a compromisos para combatir la reclamaciones de los ganaderos (como la reducción de la burocracia en la Política Agraria Común o el cumplimiento real de la Ley de Cadena Alimentaria) evidencia que no se han llegado a acuerdos en firme que permitan el fin de las tractoradas..

Los representantes de Xunta y ganaderos, antes de la reunión. / Iñaki Osorio

Esa misma posición fue la que decepcionó al conjunto de los ganaderos que se encuentran ahora mismo en protesta que, según fuentes, salen bastante disgustados y enfadados con el resultado de la reunión. De los representantes critican una excesiva culpabilización a la Unión Europea, y la falta de diálogo sobre soluciones reales o enmiendas inmediatas que permitan al agro ourensano volver a la normalidad.

Jornada de imágenes y movilizaciones

Aunque la duración de las protestas sigue siendo incierta, varios ganaderos confirman que como mínimo los tractores seguirán tomando el centro de Ourense, como mínimo, hasta el próximo miércoles, para protestar, entre otras cuestiones, por el acuerdo de la UE con Mercosur (que permitirá la entrada de productos americanos más baratos y con menos controles de calidad y sanidad) o la falta de prevención ante la posible ola de enfermedades por la dermatosis nodular, preocupación que la Xunta ha compartido una reunión sin llegar a concretar un operativo. No obstante, algunos agricultores han decicido abandalos las movilizaciones ante la falta de resultados y la necesidad de seguir trabajando el campo para traer un sustento al hogar.Y aunque las principales novedades llegaron a través de la infinita reunión inconclusa, la imagen del día se produjo horas después, en la cabalgata de Reyes. Por decisión del concello de Ourense «en aras de solidaridad y visibilidad» (como anunció el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en sus redes sociales), 10 tractores engalanados encabezaron el desfile de los Reyes Magos desde la estación intermodal hasta la Praza Maior, permitiendo que el lema «sen campo, a cidade non come» se luciese entre Melchor, Gaspar y Baltasar. Una instantánea que resumía la realidada que la ciudad de As Burgas presentó durante toda esta semana, y que salvo sorpresa, se prolongará durante las siguientes.Las movilizaciones tampoco cesaron incluso durante la reunión. 45 minutos tarde respecto a la hora citada, los representantes de la Asociación do Sector Primario llegaron a la delegación provincial escoltados por los ganaderos, que mientras se producían las negociaciones en el interior, provocaban barullo en el exterior. Con cencerros y un altavoz, se hicieron eco en la calle Florentino Cuevillas entre música tradicional, sonidos grabados de burros y cerdos en matanza y el lanzamiento de varios petardos, alguno de ellos llegando a activar la alarma de un negocio y provocar la reprimenda de los cuerpos de la Policía Nacional allí presentes.