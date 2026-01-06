Premios del Obispado a los mejores dibujos y belenes familiares de la diócesis

La Navidad llega a su fin pero el bispado de Ourense, hizo entrega ayer a un concurso, con el que quiere mantener viva la tradición belenística premiando a los mejores trabjaadores de dibujo sobre esta temática y a los mejores belenes familiares.

El obispo de la diócesis, Leonardo Lemos, fue el encargado de recibir y felicitar a los galardonados, niños y niñas muy jóvenes, alguno de ellos de solo 5 años, en una demostración de arte infantil que este año quedó repartido por la ciudad y provincia.

En elcaso del concurso de dibujo de la revista Comunidade, el primer premio y portada de la mencionada revista de diciembre fue para Julieta Dasilva Fernández, alumna de 5º de Primaria, Colegio Carmelitas. Hubo también accésist para Gala Témez Losada, alumna de 3º de Primaria Colegio Salesianos ; Isabella Caratar García de 1º de ESO de IES Otero Pedrayo así como para Naiara Mosquera Silva, del aula de Educación Especial del Colegio Carmelitas.

Además el prelado fue el encargado de entregar los premios a los ganadores del concurso de fotos de belene amiliares, bajo el lema «Pon un belén en tú Navidad». Aquí el primer ganador fue un niño, Adrián Salgado Gago, de 10 años y vecino de la parroquia Santa María la Mayor de Verín.

Hubo también mención especia para Lucas Gómez Gómez , de 9 años, vecino de la parroquia del Sagrado Corazón de Ourense y también mención especial para Breogán Medinaceli Carvalho , de solo 5 años años, vecino de la parroquia de Santa María de Sobrado do Bispo.