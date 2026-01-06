Manifestación, ayer, y huelga para el 14 y 15 de enero en Textil Lonia
REDACCIÓN
Las trabajadoras de Textil Lonia, continuaron ayer con las movilizaciones para reclamar «salarios justos y condiciones laborales dignas», con dos concentraciones celebradas una ante la tienda de Carolina Herrera, en Parque de San Lázaro y otra en el Paseo, ante la tienda de Purificación García, marcas para las que trabaja Textil Lonia.
Ayer acordaron además en asamblea, convocar sendas jornadas de huelga para los días 14 y 15 de enero.
Las movilizaciones se produjeron en respuesta a las propuestas de la empresa en la reunión del 29 de diciembre que es «claramente insuficiente e insignificante, y que supone una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores y no da respuesta a las necesidades reales de personal» indican los convocantes.
