La Diputación dona una nueva ambulancia para reforzar las emergencias de Cruz Roja

Cruz Roja de Ourense cuenta ya con una nueva ambulancia, para atender el amplio abanico de emergencias y servicios sociales que presenta. El presidente de la Diputación, Luis Menor, visitó ayer la sede Cruz Roja en Ourense para hacerle entrega de este vehículo que dona el Pazo Provincial para apoyar la labor de la entidad.

Al acto asistieron el presidente provincial de la entidad, Felipe Ferreiro, y el secretario provincial, Javier Manteiga, que destacaron la colaboración de ambas entidades en la atención a las personas más vulnerables de la provincia.

Luis Menor destacó que la ambulancia entregada “permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la atención sanitaria y social en todo el territorio, garantizando una intervención más rápida y eficaz, especialmente en los ayuntamientos del rural”.

Por su parte Felipe Ferreiro agradeció a la Diputación de Ourense la entrega de esta ambulancia, que se suma al apoyo que viene recibiendo habitualmente en el ámbito de las emergencias y en la prevención de accidentes, especialmente en el rural.

“La colaboración de la Diputación es fundamental para el desarrollo de la labor de Cruz Roja en la provincia, y aportaciones como la entrega de esta ambulancia contribuyen a mejorar la respuesta en momentos críticos, como durante la ola de fuegos del pasado año·”, recalcó el presidente provincial de Cruz Roja y incidir en su inagotable labor social.