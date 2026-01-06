La Diputación dona una nueva ambulancia para reforzar las emergencias de Cruz Roja
REDACCIÓN
Cruz Roja de Ourense cuenta ya con una nueva ambulancia, para atender el amplio abanico de emergencias y servicios sociales que presenta. El presidente de la Diputación, Luis Menor, visitó ayer la sede Cruz Roja en Ourense para hacerle entrega de este vehículo que dona el Pazo Provincial para apoyar la labor de la entidad.
Al acto asistieron el presidente provincial de la entidad, Felipe Ferreiro, y el secretario provincial, Javier Manteiga, que destacaron la colaboración de ambas entidades en la atención a las personas más vulnerables de la provincia.
Luis Menor destacó que la ambulancia entregada “permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la atención sanitaria y social en todo el territorio, garantizando una intervención más rápida y eficaz, especialmente en los ayuntamientos del rural”.
Por su parte Felipe Ferreiro agradeció a la Diputación de Ourense la entrega de esta ambulancia, que se suma al apoyo que viene recibiendo habitualmente en el ámbito de las emergencias y en la prevención de accidentes, especialmente en el rural.
“La colaboración de la Diputación es fundamental para el desarrollo de la labor de Cruz Roja en la provincia, y aportaciones como la entrega de esta ambulancia contribuyen a mejorar la respuesta en momentos críticos, como durante la ola de fuegos del pasado año·”, recalcó el presidente provincial de Cruz Roja y incidir en su inagotable labor social.
- Condenada por quedarse con un móvil que encontró de madrugada en la calle
- La «brecha» salarial de los alcaldes de Ourense: de los 274 a los 53.000 euros anuales
- Cientos de ganaderos y agricultores reclaman en Ourense medidas urgentes para frenar la crisis del sector
- Reparto de carne y patatas en el segundo día de tractorada en Ourense: «Preferimos regalar»
- Prohibido el uso de paraguas para recoger caramelos: las novedades de la cabalgata de Reyes en Ourense
- Ourense activa la Zona de Bajas Emisiones sin señalización, información ni efecto real
- Una administración de lotería anula papeletas de la Lotería del Niño en A Peroxa por un error administrativo
- Ángel Feijóo : «La catedral debe ser un templo vivo, no quedar solo en un museo»